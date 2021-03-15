В Кремле заявили, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире превышает предложение.

Он подчеркнул, что приоритетом в стране остается вакцинация россиян. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.