В Подмосковье зиму проводили штурмом крепости и "полетом на ванне"

Ярко прощались с зимой в Раменском районе Подмосковья. Там штурмовали снежную крепость и закидывали друг друга снежками, готовили блины.

Однако самым любимым аттракционом стала "ванна-качели".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.