В Калужской области на Масленицу сожгли замок корона-людоеда

В Калужской области по случаю Масленицы сожгли 24-метровый замок из лозы. Его назвали домом корона-людоеда.

По словам создателя этого арт-объекта, коронавирус сразу пойдет на спад, как только замок сожгут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.