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15 февраля, 06:30

Общество

В Москве контролируют качество продуктов на прилавках

В Москве контролируют качество продуктов на прилавках

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В столице созданы все условия для безопасности и качества продуктов. В городе работают более 300 предприятий, а местное производство активно поддерживается.

Для закупки высокотехнологичного оборудования привлекаются инвестиции. Например, для дозревания фруктов и ягод используют специальные камеры, имитирующие климат стран происхождения. Под особым контролем – производство хлебобулочных, кондитерских, мясных и молочных изделий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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