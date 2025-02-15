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15 февраля, 09:30

Общество

Москвичам рассказали о похолодании в выходные 15–16 февраля

Москвичам рассказали о похолодании в выходные 15–16 февраля

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15 февраля в столице похолодало до -7 градусов, а к ночи температура опустится до -12. Атмосферное давление составляет 742 миллиметров ртутного столба, влажность превышает 80%, из-за чего мороз ощущается сильнее.

16 февраля днем ожидается до -6 градусов, но давление снизится до 735 миллиметров ртутного столба. Ветер может достигать 7 метров в секунду, что усилит ощущение холода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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