Москвичам рассказали о похолодании в выходные 15–16 февраля

15 февраля в столице похолодало до -7 градусов, а к ночи температура опустится до -12. Атмосферное давление составляет 742 миллиметров ртутного столба, влажность превышает 80%, из-за чего мороз ощущается сильнее.

16 февраля днем ожидается до -6 градусов, но давление снизится до 735 миллиметров ртутного столба. Ветер может достигать 7 метров в секунду, что усилит ощущение холода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.