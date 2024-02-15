15 февраля, 09:45Общество
Жителям столицы рассказали о преимуществах карты москвича
Карта москвича становится все популярнее среди жителей столицы. Она обеспечивает персональный доступ своего владельца к городской инфраструктуре с учетом его потребностей и нужд.
Например, с ее помощью можно получать скидки и другие специальные предложения в продуктовых магазинах, аптеках, кафе, на автозаправках, в культурных, спортивных и развлекательных учреждениях.
Кто может оформить такую карту? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.