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15 февраля, 09:45

Общество

Жителям столицы рассказали о преимуществах карты москвича

Жителям столицы рассказали о преимуществах карты москвича

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Карта москвича становится все популярнее среди жителей столицы. Она обеспечивает персональный доступ своего владельца к городской инфраструктуре с учетом его потребностей и нужд.

Например, с ее помощью можно получать скидки и другие специальные предложения в продуктовых магазинах, аптеках, кафе, на автозаправках, в культурных, спортивных и развлекательных учреждениях.

Кто может оформить такую карту? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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