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15 февраля, 23:30

Общество

Компания Wildberries начала ставить оценки покупателям

Компания Wildberries начала ставить оценки покупателям

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Компания Wildberries начала ставить оценки покупателям. Баллы начисляют сотрудники пунктов выдачи, и пока только для внутреннего пользования. А позже свои оценки сможет увидеть каждый клиент маркетплейса.

В компании подтвердили тестирование новой опции. В компании обещают, что отличникам будут положены разнообразные специальные предложения, дополнительные услуги и другие бонусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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