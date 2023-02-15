Компания Wildberries начала ставить оценки покупателям. Баллы начисляют сотрудники пунктов выдачи, и пока только для внутреннего пользования. А позже свои оценки сможет увидеть каждый клиент маркетплейса.

В компании подтвердили тестирование новой опции. В компании обещают, что отличникам будут положены разнообразные специальные предложения, дополнительные услуги и другие бонусы.

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