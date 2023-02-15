Частным клиникам могут разрешить выписывать рецепты дистанционно – СМИ

Частным клиникам могут разрешить выписывать рецепты дистанционно в рамках телеконсультаций. Об этом написали "Известия", ссылаясь на проект постановления правительства. Эксперимент планируют провести в 15 частных сетях клиник.

На данный момент в России по закону на онлайн-консультации врач может выслушать жалобы больного, оценить эффективность лечения и принять решение о необходимости очного приема, однако не может выписывать рецепты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.