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Частным клиникам могут разрешить выписывать рецепты дистанционно – СМИ

Частным клиникам могут разрешить выписывать рецепты дистанционно – СМИ

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Частным клиникам могут разрешить выписывать рецепты дистанционно в рамках телеконсультаций. Об этом написали "Известия", ссылаясь на проект постановления правительства. Эксперимент планируют провести в 15 частных сетях клиник.

На данный момент в России по закону на онлайн-консультации врач может выслушать жалобы больного, оценить эффективность лечения и принять решение о необходимости очного приема, однако не может выписывать рецепты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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