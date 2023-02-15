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Общество

Wildberries списал 60 млн рублей начислений пострадавшим от мошенников продавцам

Wildberries списал 60 млн рублей начислений пострадавшим от мошенников продавцам

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Wildberries списал 60 миллионов рублей начислений пострадавшим от мошенников продавцам. Как отметили представители маркетплейса, число преступных случаев резко выросло. По их словам, такое происходит, когда продавцы передают данные своих личных кабинетов в сторонние сервисы по продвижению или аналитике, так как не все сервисы работают честно.

Получив доступ, мошенники могут делать с онлайн-площадкой все, что угодно. Чтобы защитить продавцов, был разработан алгоритм. Если личный кабинет оказался в руках злоумышленников, его можно аннулировать, начисления за невыполненные заказы отменяются. Сам предприниматель может продолжить продажи, открыв новый личный кабинет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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