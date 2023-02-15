Всемирный фонд дикой природы России раскритиковали за ложь в статье

Всемирный фонд дикой природы России раскритиковали за ложь. Специалисты назвали недостоверной статью, где говорилось, что в России не хватает денег на программы по сохранению краснокнижных животных.

Внимание на публикацию обратил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он отметил, что фонд не берет во внимание ни действующие госпрограммы, ни работу некоммерческих организаций. В качестве примеров он привел Русское географическое общество и центр "Амурский тигр".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.