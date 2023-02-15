Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Общество

Всемирный фонд дикой природы России раскритиковали за ложь в статье

Всемирный фонд дикой природы России раскритиковали за ложь в статье

"Утро": 5 градусов мороза ожидается в столице 15 февраля

Милонов предложил лишать материнского капитала российских женщин, рожающих за границей

Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве

"Мой район. Навигатор": в Гидрометцентре рассказали о погоде в столице

Новости часа: Румыния подняла в небо истребители для проверки неизвестного метеозонда

Путин поручил судьям подумать, что можно сделать для российских бизнесменов

"Деньги 24": россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников

Пресс-конференция, посвященная борьбе с ненормативной лексикой, прошла в столице

Сорок тысяч воздушных шаров сбросили на посетителей в столичном ТЦ

Всемирный фонд дикой природы России раскритиковали за ложь. Специалисты назвали недостоверной статью, где говорилось, что в России не хватает денег на программы по сохранению краснокнижных животных.

Внимание на публикацию обратил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он отметил, что фонд не берет во внимание ни действующие госпрограммы, ни работу некоммерческих организаций. В качестве примеров он привел Русское географическое общество и центр "Амурский тигр".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоживотныевидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика