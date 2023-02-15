Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать материнского капитала российских женщин, рожающих за границей. По его мнению, женщины не должны рассчитывать на социальные программы России, если планируют получить двойное гражданство для себя и ребенка.

Поводом стал скандал с беременными россиянками, приехавшими в Аргентину. Дело в том, что каждый ребенок, который появился на свет в Аргентине, автоматически становится гражданином страны. Родители сразу получают ВНЖ, через два года могут оформить паспорта данной страны. В СМИ написали, что только за 2022 в страну приехали рожать больше пяти тысячи россиянок.

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