Началась самая длинная рабочая неделя в году

Стартовала единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. После нее россияне будут отдыхать три дня.

Длинные выходные получились из-за переноса рабочего 22 февраля на субботу, 20 февраля. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.