Москвичам рассказали, как город приводят в порядок после суперснегопада

С 12 февраля в столичном регионе выпало 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 59 сантиметров, по области – до 72 сантиметров. По словам метеорологов, это в 1,5-2 раза выше нормы.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Столичный Дептранс ранее рекомендовал водителям в понедельник, 15 февраля, пересесть на общественный транспорт. Это необходимо для того, чтобы техника смогла быстрее устранить последствия трехдневного снегопада. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.