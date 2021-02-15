Москвичи поделились кадрами зимней радуги и восхода

В новой рубрике "Очень приятно, солнце" телезрители делятся кадрами солнца из разных уголков мира.

Утреннюю романтику прислали москвичи. Они поделились кадрами восхода и зимней радуги. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.