На смену рекордным снегопадам в столице пришли аномальные холода

В столичном регионе на 15 и 16 февраля объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. По прогнозам синоптиков, в понедельник в столице ожидается солнце, высокое давление и 15-градусные морозы. В Московской области столбики термометров покажут до минус 17 градусов.

С 13 февраля в столичном регионе выпало 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 59 сантиметров, по области – до 72 сантиметров.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.