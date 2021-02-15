Названы регионы России с самым высоким уровнем жизни

Названы самые благополучные регионы России. В Лидерах находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Хуже всего дела идут у жителей Республики Тыва, Забайкальского края и Карачаево-Черкессии.

Исследование проводило информагентство РИА Новости. При составлении рейтинга учитывали более 70 факторов, от уровня доходов до безопасности жизни.

Некоторые регионы за год серьезно улучшили свои позиции, например, Сахалинская область. А вот Красноярский Край и Удмуртия потеряли в рейтинге всего несколько пунктов. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.