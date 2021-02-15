Новости России: скандальный памятник из Нововоронежа продадут с аукциона

Ставший знаменитым памятник из Нововоронежа выставят на аукцион. Начальная стоимость, согласно данным Российского аукционного дома, составляет 1 миллион рублей. Знающие люди говорят, что потенциальных покупателей немало. О желании купить скульптуру ранее заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, экс-продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин и несколько рестораторов. Памятник Аленке был открыт в декабре прошлого года и вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях – монумент быстро убрали и спрятали. Местные власти пообещали, что вскоре в городе будет установлен новый вариант статуи.
На Сахалин надвигается первый в этом году ураган. Область накрыло густым туманом, и видимость настолько слабая, что на дорогах едва заметны фары машин. Синоптики спрогнозировали также сильный снег и ветер. Спасатели призвали местных жителей не покидать без необходимости населенные пункты, а также отложить рыбалку и охоту.
В Ростовской области не только заметает, но и заливает. В нескольких поселках и деревнях на берегу Дона зафиксировали резкий подъем уровня воды. Пляж буквально смыло. Река вышла из берегов из-за сильного ветра, который бушует в регионе. Появился риск подтоплений. Пока такая опасность есть только в низовье Дона, но не исключено, что и в других районах могут произойти похожие наводнения.
Бурятия потонула в горах отходов. Почти в 10 районах республики полностью прекратили вывоз мусора. Площадки возле баков завалены мешками и коробками. Все дело в том, что мусорщики отказываются выходить на работу. Работодатель – оператор "ЭкоАльянс" – уже больше 2 месяцев не платит им зарплату. А сама компания жалуется на абонентов, которые не платят по счетам. Но утром 15 февраля стало известно, что вывоз мусора все-таки возобновился.
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