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15 февраля 2020, 16:15

Общество

В Новомосковском округе протянули 18 километров газопровода

В Новомосковском округе протянули 18 километров газопровода

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В Новомосковского округе столицы досрочно сдали 18 километров газопровода. Об этом в своем Twitter сообщил Сергей Собянин.

Сеть проходит в районе деревни Середнево. Газопроводы строят сейчас по всей территории Троицкого и Новомосковского округов. В этом году появится еще 19 километров сети.

Это значит, что в эти районы придет бизнес, там начнут возводить новые объекты. А главное у местных жителей и дачников появится возможность подключиться к газовой сети. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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