Новости регионов: в Сочи из-за теплой погоды раньше срока зацвела мимоза

В Сочи из-за теплой погоды раньше срока зацвела мимоза. Обычно акация серебристая распускается в феврале, но в этом году цветение началось при температуре 8–10 градусов.

Мазут с танкера "Волгонефть-239" в Краснодарском крае откачают до конца января, сообщили в Минтрансе. Уже вывезли 1 200 тонн топлива, на берегу подготовлены две площадки для утилизации. Чтобы завершить работы, вокруг кормы судна устраивают насыпь, которая защитит его от штормов.

В Анапе продолжают спасать птиц, пострадавших от разлива мазута. В Сети появились кадры, на которых лебедь обнял волонтера, которая очистила его. После процедур птице стало лучше, она улетела.

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