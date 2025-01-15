Новости регионов: Байкал в Иркутской области пока не замерз

Байкал до сих пор не полностью покрылся льдом – множество мест остаются открытыми. В Иркутске, где температура составляет минус один градус, под вопросом строительство иорданей к Крещению. Также отменены хоккейные матчи, которые традиционно проводят на льду озера.

В Сочи уже началась подготовка к майским праздникам. Цены на билеты из Москвы выросли на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее на некоторых направлениях пока можно найти более дешевые варианты.

В Анапе продолжаются работы по спасению птиц после разлива мазута. Волонтеры очистили лебедя, у которого была интоксикация. После процедур он поправился и улетел. Момент, когда птица обняла волонтера, вызвал у очевидцев сильные эмоции.

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