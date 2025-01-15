Число заболевших гриппом и ОРВИ резко выросло в России

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 32% за неделю. Россияне страдают как от обычных сезонных болезней, так и от реактивного гриппа. Он отличается очень резким началом и выраженными симптомами.

Что из себя представляет этот вирус? Можно ли избежать заражения в этом сезоне? На эти и другие вопросы ответил кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов.

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