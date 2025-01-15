15 января, 07:15Общество
Минтруд сообщил о планах продлить программу выплаты материнского капитала до 2030 года
Программу выплаты материнского капитала готовятся продлить до 2030 года. Об этом рассказали в министерстве труда и социальной защиты России.
Федеральному бюджету это обойдется почти в три триллиона рублей, но правительство готово выделить такие средства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Кабмин РФ поддержал расширение запрета на увольнение кормильца многодетной семьи
- ГД приняла в первом чтении законопроект о продлении маткапитала