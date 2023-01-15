Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 18:15

Общество

В Подмосковье обнаружили ледяные островки

В Подмосковье обнаружили ледяные островки

В Зеленограде заметили странного автомобилиста

Подмосковные спасатели предупредили рыбаков о резком потеплении

Москвичей предостерегли от выхода на лед на следующей неделе

Новости часа: ы Москве выявили 1 376 новых случаев COVID-19

Рыбаков предупредили о резком потеплении в Москве

Новости часа: четыре гражданина РФ погибли в авиакатастрофе в Непале

В РФ намерены ужесточить закон о домашних животных

Новости часа: в Москве продли желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

Москвичам рассказали о погоде на предстоящую неделю

Недалеко от города Протвино в Московской области очевидцы заметили уникальный природный феномен. На воде образовался ледяной остров, вокруг которого вращаются десятки маленьких.

Все эти льдины – идеально ровные круги. Местные жители утверждают, что уже видели такое 15 лет назад. Некоторые островки уже вмерзли в покров реки. Скорее всего, при сильных морозах эта ледяная "солнечная система" погибнет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика