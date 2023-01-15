В Подмосковье обнаружили ледяные островки

Недалеко от города Протвино в Московской области очевидцы заметили уникальный природный феномен. На воде образовался ледяной остров, вокруг которого вращаются десятки маленьких.

Все эти льдины – идеально ровные круги. Местные жители утверждают, что уже видели такое 15 лет назад. Некоторые островки уже вмерзли в покров реки. Скорее всего, при сильных морозах эта ледяная "солнечная система" погибнет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.