В Госдуме хотят запретить удаление когтей животных

В Госдуме хотят запретить проводить домашним животным операции без ветеринарных показаний. Речь идет в том числе об онихэктомии, подрезании когтей вместе с первой фалангой.

Под запрет также могут попасть операции по подрезанию голосовых связок шумным животным и нанесение татуировок. Стерилизация при этом по-прежнему будет разрешена.

В ближайшее время проект отправят на рассылку для получения отзывов, затем рассмотрят в нижней палате российского парламента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

