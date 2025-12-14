Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 декабря

Сугробы могут появиться в Москве только в последние дни декабря. По словам синоптиков, в канун Нового года в столицу прорвется снежный циклонический вихрь с мягкими морозами.

Москвичи открыли лыжный сезон. В Тушинском парке уже работает первая трасса. Всего в этом сезоне искусственным снегом планируют покрыть 14 основных лыжных трасс. Это позволит любителям активного отдыха не зависеть от погодных условий.

В Москве завершился фестиваль "Comic Con Игромир". Он проходил три дня. В рамках программы состоялись встречи с актерами и режиссерами, презентация новых проектов и конкурс косплея.

