14 декабря, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 декабря

14 декабря стало самым холодным днем в Москве с начала зимы

Новости регионов: снегопады обрушились на Поволжье и Урал

Манул по кличке Бабник из Московского зоопарка завершил зажировку

Синоптики предупредили москвичей о гололедице в столице в ближайшие дни

Москвичам рассказали, когда потеплеет в столице

Собянин: восьмой ежегодный молодежный форум "Наследие" прошел в Москве

День финансовой грамотности прошел в столице в рамках проекта "Зима в Москве"

Потепление ожидается в Москве 16 декабря

15 декабря может стать самым холодным днем с начала зимы в Москве

Сугробы могут появиться в Москве только в последние дни декабря. По словам синоптиков, в канун Нового года в столицу прорвется снежный циклонический вихрь с мягкими морозами.

Москвичи открыли лыжный сезон. В Тушинском парке уже работает первая трасса. Всего в этом сезоне искусственным снегом планируют покрыть 14 основных лыжных трасс. Это позволит любителям активного отдыха не зависеть от погодных условий.

В Москве завершился фестиваль "Comic Con Игромир". Он проходил три дня. В рамках программы состоялись встречи с актерами и режиссерами, презентация новых проектов и конкурс косплея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

