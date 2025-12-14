14 декабря, 07:45Общество
Роспотребнадзор опубликовал специальные рекомендации по хранению новогодних подарков
Роспотребнадзор опубликовал специальные рекомендации по хранению новогодних подарков. Сладости необходимо хранить при температуре 15–17 градусов. Это поможет избежать появления белого налета на шоколаде.
Лучше покупать сладости только в магазинах, супермаркетах или на официальных рынках. Если в подарке есть игрушка, она должна быть отдельно упакована. Для детей до 3 лет игрушки не должны содержать натуральный мех или стеклянные элементы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Россияне назвали самые раздражающие новогодние подарки
- Беспроигрышный вариант: что подарить коллегам в "Тайном Санте"