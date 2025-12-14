Роспотребнадзор опубликовал специальные рекомендации по хранению новогодних подарков. Сладости необходимо хранить при температуре 15–17 градусов. Это поможет избежать появления белого налета на шоколаде.

Лучше покупать сладости только в магазинах, супермаркетах или на официальных рынках. Если в подарке есть игрушка, она должна быть отдельно упакована. Для детей до 3 лет игрушки не должны содержать натуральный мех или стеклянные элементы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.