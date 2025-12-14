Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 07:45

Общество

Роспотребнадзор опубликовал специальные рекомендации по хранению новогодних подарков

Роспотребнадзор опубликовал специальные рекомендации по хранению новогодних подарков

Жительница Подмосковья поселила в доме корову

Московские врачи порекомендовали почаще гулять с детьми на свежем воздухе зимой

Около 180 тыс мужчин в России решили уйти в отпуск по уходу за ребенком

Самый добрый контролер МЦД отметила свой День рождения

Москвичам напомнили о наказании за сруб елки

Температура воздуха составит минус 9 градусов в Москве вечером 14 декабря

Единый центр поддержки участников СВО в Москве помогает ветеранам вернуться к мирной жизни

Депутаты попросили Минздрав проверить все рехабы в России

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе на 3 дня из-за гололедицы

Роспотребнадзор опубликовал специальные рекомендации по хранению новогодних подарков. Сладости необходимо хранить при температуре 15–17 градусов. Это поможет избежать появления белого налета на шоколаде.

Лучше покупать сладости только в магазинах, супермаркетах или на официальных рынках. Если в подарке есть игрушка, она должна быть отдельно упакована. Для детей до 3 лет игрушки не должны содержать натуральный мех или стеклянные элементы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий Козачинский

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика