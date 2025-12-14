Около 180 тыс мужчин в России решили уйти в отпуск по уходу за ребенком

Около 180 тысяч мужчин в России решили уйти в отпуск по уходу за ребенком. Чаще всего это связано с финансовыми соображениями, например, когда доход супруги выше или ее работа стабильнее, а также с ее карьерными приоритетами или личным желанием отца активно участвовать в первые годы жизни ребенка.

С 2026 года в России планируют ввести специальный отпуск для отцов новорожденных, а также увеличить лимит единовременных выплат при рождении ребенка – с 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Эксперты подчеркнули, что такие решения помогают сформировать у мужчин осознанное отношение к семейным обязанностям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.