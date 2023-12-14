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Новости

14 декабря, 21:00

Общество

Москвичей предупредили о рекордном количестве осадков

Москвичей предупредили о рекордном количестве осадков

Путин заявил, что решение проблемы рождаемости лежит в сфере материального благосостояния

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Телеканал Москва 24 показал в эфире елки горожан

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Москва вышла в финал федерального конкурса "Молодежная столица России – 2024"

Сильная метель накроет столицу вечером 14 декабря

Синоптики сообщили о начале самой сильной метели в Москве за последние полвека. По словам экспертов, в городе может выпасть рекордное количество осадков, в результате чего сугробы вырастут до полуметра.

Станцию метро "Академическая" планируют достроить к декабрю следующего года. Она станет одной из первых, которая в будущем заработает на новой Троицкой линии метро. С ее запуском улучшится транспортная доступность четырех районов столицы.

Более 110 тысяч голосов уже отдали Москве в народном голосовании за статус "Молодежной столицы России". Она вышла в финал федерального конкурса. Вместе с Москвой за почетное звание борются еще четыре города.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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