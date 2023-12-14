Москвичей предупредили о рекордном количестве осадков

Синоптики сообщили о начале самой сильной метели в Москве за последние полвека. По словам экспертов, в городе может выпасть рекордное количество осадков, в результате чего сугробы вырастут до полуметра.

Станцию метро "Академическая" планируют достроить к декабрю следующего года. Она станет одной из первых, которая в будущем заработает на новой Троицкой линии метро. С ее запуском улучшится транспортная доступность четырех районов столицы.

Более 110 тысяч голосов уже отдали Москве в народном голосовании за статус "Молодежной столицы России". Она вышла в финал федерального конкурса. Вместе с Москвой за почетное звание борются еще четыре города.

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