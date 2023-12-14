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14 декабря, 16:45

Общество

Москва вышла в финал федерального конкурса "Молодежная столица России – 2024"

Москва вышла в финал федерального конкурса "Молодежная столица России – 2024"

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Москва продолжит борьбу за звание молодежной столицы России в финале федерального конкурса "Молодежная столица России – 2024". Также финалистами стали еще четыре города.

Каждый желающий может поддержать столицу в народном голосовании. Оно проходит до 20 декабря на портале "Дом молодежи на ВДНХ". Чтобы отдать свой голос за родной город, необходимо выбрать вкладку "Голосование" на портале и следовать инструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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