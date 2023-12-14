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14 декабря, 15:45

Общество

Проект по наблюдению пациентов с хронической сердечной недостаточностью продлили в Москве

Проект по наблюдению пациентов с хронической сердечной недостаточностью продлили в Москве

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В Москве продлили проект по наблюдению пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает более миллиона москвичей. У каждого из них есть одна из девяти хронических болезней. Сердечная недостаточность – одна из самых распространенных.

Каковы признаки сердечной недостаточности? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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обществомедицинавидеоАлина Гилева
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