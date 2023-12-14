Проект по наблюдению пациентов с хронической сердечной недостаточностью продлили в Москве

В Москве продлили проект по наблюдению пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает более миллиона москвичей. У каждого из них есть одна из девяти хронических болезней. Сердечная недостаточность – одна из самых распространенных.

Каковы признаки сердечной недостаточности? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.