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14 декабря, 23:15

Общество

Главную елку страны привезли в Кремль

Главную елку страны привезли в Кремль

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Главную елку страны, которая украсит Соборную площадь, привезли в Кремль. Доставили ее на специальном новогоднем автопоезде, за рулем которого был Дед Мороз.

Елку сопровождала охрана, а за ее передвижениями следили через спутник. Дерево имеет высоту 27 метров, а размах веток – 10 метров. Ее отыскали в деревне Гряды под Волоколамском. Нашли ее дети из школьного лесничества. Старший участковый лесничий Светлана Колисниченко рассказала, что дерево выделялось из всего насаждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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