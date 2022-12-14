Главную елку страны привезли в Кремль

Главную елку страны, которая украсит Соборную площадь, привезли в Кремль. Доставили ее на специальном новогоднем автопоезде, за рулем которого был Дед Мороз.

Елку сопровождала охрана, а за ее передвижениями следили через спутник. Дерево имеет высоту 27 метров, а размах веток – 10 метров. Ее отыскали в деревне Гряды под Волоколамском. Нашли ее дети из школьного лесничества. Старший участковый лесничий Светлана Колисниченко рассказала, что дерево выделялось из всего насаждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

