Иммунолог рассказал, как защититься от вирусов

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что сейчас в России выраженный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим эксперт рекомендовал по возможности ограничить посещение общественных мест, где массовое скопление людей.

Крючков также посоветовал людям носить маски в транспорте и в других общественных местах. Он также поведал, как защитится от вирусов и кто находится в группе риска. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

