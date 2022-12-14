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14 декабря, 21:45

Общество

Иммунолог рассказал, как защититься от вирусов

Иммунолог рассказал, как защититься от вирусов

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Иммунолог Николай Крючков рассказал, что сейчас в России выраженный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим эксперт рекомендовал по возможности ограничить посещение общественных мест, где массовое скопление людей.

Крючков также посоветовал людям носить маски в транспорте и в других общественных местах. Он также поведал, как защитится от вирусов и кто находится в группе риска. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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