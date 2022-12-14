Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Москва перевыполнила декабрьский план по осадкам. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Тем не менее, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Сбоев в работе электросетей, а также в системах подачи газа, тепла и воды нет. Об этом сообщил вице-мэр Петр Бирюков. В то же время в ЦОДД рекомендовали водителям пересесть на городской транспорт.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране растет на 30–35% в неделю. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. Причем преобладает сейчас свиной грипп. Кроме того, президент отметил, что уже привился сам и советует всем последовать его примеру.

Фуру развернуло около съезда от торгового центра "Вегас" на Каширское шоссе. Вокруг машины скопилось много людей, возможно что это также водители, которые пришли на помощь. И рядом стояла еще одна фура.

Самое напряженное время началось на чемпионате мира по футболу в Катаре. Позади первый полуфинал. Аргентина разгромила Хорватию, забив в ее ворота три мяча. Гости Чемпионата мира еще до окончания турнира сошлись во мнении по поводу лучшего костюма болельщика. Сегодня в Катаре пройдет второй полуфинальный матч. Встретятся сборная Франции и Марокко.

Между станциями "Каховская" и "Каширская" Большой кольцевой линии метро прошел первый поезд. Правда пока тестовый, без пассажиров. Технический пуск позволит оценить работу всех систем. И в начале следующего года бывшая Каховская ветка метро будет открыта для пассажиров уже в составе БКЛ. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.