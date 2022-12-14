Москвичи чаще всего передают в штабы "Москва помогает" новогодние наборы со сладостями. В рамках этого проекта на 19 площадках "Московских сезонов" работают пункты сбора новогодних подарков. Их волонтеры отправляют детям в новые регионы России, а также участникам спецоперации.

Можно приносить не только сладости, но и игрушки, теплые вещи, а также книги, предметы личной гигиены и просто поздравления. Пункты сбора открыты ежедневно с 10:00 до 19:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.