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Новости

14 декабря, 19:45

Общество

Москвичи чаще всего передают в штабы "Москва помогает" новогодние наборы со сладостями

Москвичи чаще всего передают в штабы "Москва помогает" новогодние наборы со сладостями

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Москвичи чаще всего передают в штабы "Москва помогает" новогодние наборы со сладостями. В рамках этого проекта на 19 площадках "Московских сезонов" работают пункты сбора новогодних подарков. Их волонтеры отправляют детям в новые регионы России, а также участникам спецоперации.

Можно приносить не только сладости, но и игрушки, теплые вещи, а также книги, предметы личной гигиены и просто поздравления. Пункты сбора открыты ежедневно с 10:00 до 19:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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