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Новости

14 декабря, 16:15

Общество

Москвичам рассказали о текущей работе коммунальных служб столицы

Москвичам рассказали о текущей работе коммунальных служб столицы

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В Москве с 13 декабря начался снегопад, из-за которого увеличилась загруженность дорог. Как сообщили синоптики, в ближайшие дни столица может перевыполнить декабрьский план по осадкам.

Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах. Дело в том, что в городе круглосуточно работает снегоуборочная техника. Подробнее о работе коммунальных служб столицы – в эфире телеканала Москва 24.

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