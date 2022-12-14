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Новости

14 декабря, 15:00

Общество

Новости часа: до трех сантиметров снега прибавится в Москве 14 декабря

Новости часа: до трех сантиметров снега прибавится в Москве 14 декабря

Москвички показали, как украсили елку к Новому году

Главную елку РФ доставят на Соборную площадь 14 декабря

Центр развития перспективных технологий сообщил о росте спроса на лекарства от ОРВИ

Новости часа: в Кремль не поступали предложения от Киева о новогоднем перемирии

Попавший на видео столичный велосипедист прокомментировал свой маршрут по Москве

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Столичный центр погоды "Фобос" рассказал об осадках 14 декабря

В Роспотребнадзоре заявили о возможности привиться от гриппа по назначению врача

Москва в ближайшие дни может перевыполнить декабрьский план по осадкам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До трех сантиметров снега прибавится в Москве 14 декабря. Заммэра Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы уже начали расчищать город.

Последнего пострадавшего при стрельбе в ижевской школе ребенка выписали из клиники в Москве. Об этом сообщили власти региона.

Более 150 тысяч россиян переехали из аварийных домов в новое жилье в 2022 году. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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