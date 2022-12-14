Новости часа: до трех сантиметров снега прибавится в Москве 14 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До трех сантиметров снега прибавится в Москве 14 декабря. Заммэра Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы уже начали расчищать город.

Последнего пострадавшего при стрельбе в ижевской школе ребенка выписали из клиники в Москве. Об этом сообщили власти региона.

Более 150 тысяч россиян переехали из аварийных домов в новое жилье в 2022 году. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.