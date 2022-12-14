Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14 декабря, 13:15

Общество

В Роспотребнадзоре заявили о возможности привиться от гриппа по назначению врача

В Роспотребнадзоре заявили о возможности привиться от гриппа по назначению врача

Москва в ближайшие дни может перевыполнить декабрьский план по осадкам

Новости часа: россияне могут вакцинироваться от гриппа по назначению врача или по желанию

Москвичка показала, как украсила елку к Новому году

"Атмосфера": 5 градусов мороза ожидается в столице вечером 14 декабря

Новости часа: москвичей призвали закладывать больше времени на дорогу из-за снегопада

Опоздавшие на массовую вакцинацию от гриппа могут привиться в индивидуальном порядке

Новый автомобильный лайфхак показали в Сети

"Доктор 24": вся правда о родинках

"Время новых": одежда BeSelf

В России завершили массовую вакцинацию от гриппа, но по назначению врача или по желанию еще есть возможность привиться. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как заявили в Центре развития перспективных технологий, за последние две недели спрос на лекарства от гриппа и ОРВИ вырос на 12%. За неделю рост заболеваемости составил 35%, при этом свиной грипп выявили уже в 82 российских регионах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика