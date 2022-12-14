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Общество

Новости часа: россияне могут вакцинироваться от гриппа по назначению врача или по желанию

Новости часа: россияне могут вакцинироваться от гриппа по назначению врача или по желанию

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Массовая вакцинация от гриппа в России закончена, но по назначению врача или по желанию можно привиться. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Участники СВО смогут пройти переподготовку в вузах. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В Турции введут налог на проживание туристов с 1 января 2023 года. Об этом заявили власти страны.

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