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Общество

Опоздавшие на массовую вакцинацию от гриппа могут привиться в индивидуальном порядке

Опоздавшие на массовую вакцинацию от гриппа могут привиться в индивидуальном порядке

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В России завершили массовую вакцинацию от гриппа, но по назначению врача или по желанию еще есть возможность привиться. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как заявили в Центре развития перспективных технологий, за последние две недели спрос на лекарства от гриппа и ОРВИ вырос на 12%. За неделю рост заболеваемости составил 35%, при этом свиной грипп выявили уже в 82 регионах.

А в Петербурге даже вернули масочный режим в социальных и медучреждениях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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