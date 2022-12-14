Москвичам рассказали о ситуации в столице в связи с непогодой 14 декабря

Дорожная ситуация осложнилась в столице 14 декабря из-за погодных условий: по данным специалистов ЦОДД, московский трафик достиг отметки в 9 баллов.

Также стало известно благодаря данным сервиса "Яндекс.Расписание", что в столичных аэропортах задержаны 44 рейса, еще 9 отменены. Такая ситуация сложилась из-за снегопада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.