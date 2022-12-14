Москвичам показали дорожную ситуацию в столице 14 декабря

Дорожная ситуация осложнилась в столице: по данным специалистов ЦОДД, московский трафик достиг отметки в 9 баллов. Такая ситуация сложилась из-за погодных условий.

Судя по данным сервиса "Яндекс Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 44 рейса, еще 9 отменены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.