09:15Общество
Метеорологи сообщили, что около четверти нормы осадков выпадет в столице за сутки
Дептранс Москвы призвал москвичей воспользоваться городским транспортом из-за сильного снегопада. Из-за непогоды в городе действует повышенный уровень опасности.
За сутки метеорологи обещают выпадение примерно четверти нормы осадков, свойственной для декабря. Местами сугробы подрастут до 15 сантиметров. 15 декабря температура в городе упадет до -8 градусов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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