Метеорологи сообщили, что около четверти нормы осадков выпадет в столице за сутки

Дептранс Москвы призвал москвичей воспользоваться городским транспортом из-за сильного снегопада. Из-за непогоды в городе действует повышенный уровень опасности.

За сутки метеорологи обещают выпадение примерно четверти нормы осадков, свойственной для декабря. Местами сугробы подрастут до 15 сантиметров. 15 декабря температура в городе упадет до -8 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.