Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Дептранс Москвы призвал москвичей воспользоваться городским транспортом из-за сильного снегопада. Из-за непогоды в городе действует повышенный уровень опасности.

За сутки метеорологи обещают примерно четверть нормы осадков, свойственной для декабря. Местами сугробы подрастут до 15 сантиметров.

Как встречают по-настоящему зимнюю погоду москвичи? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.