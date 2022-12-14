08:15Общество
Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом из-за снегопада
Дептранс Москвы призвал москвичей воспользоваться городским транспортом из-за сильного снегопада. Из-за непогоды в городе действует повышенный уровень опасности.
За сутки метеорологи обещают примерно четверть нормы осадков, свойственной для декабря. Местами сугробы подрастут до 15 сантиметров.
Как встречают по-настоящему зимнюю погоду москвичи? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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