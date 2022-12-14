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Общество

Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом из-за снегопада

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Дептранс Москвы призвал москвичей воспользоваться городским транспортом из-за сильного снегопада. Из-за непогоды в городе действует повышенный уровень опасности.

За сутки метеорологи обещают примерно четверть нормы осадков, свойственной для декабря. Местами сугробы подрастут до 15 сантиметров.

Как встречают по-настоящему зимнюю погоду москвичи? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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