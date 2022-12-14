Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Общество

Пассажиры подмосковных электричек поздравили контролера с днем рождения

Пассажиры подмосковных электричек поздравили контролера с днем рождения

"Утро": 2 градуса мороза ожидается в столице 14 декабря

Спрос на лекарства в России вырос на 10% за две недели

Детей мобилизованных из Анадыря привезли в Москву

Городские службы Москвы работают в круглосуточном режиме

Сайт телеканала Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета

Курьер, обгоняющий автомобили на моноколесе, попал на видео

Снегопад в Москве продлится до утра 14 декабря

Новости последнего часа: рабочие начали обрабатывать ЦКАД противогололедными материалами

Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится снег

Пассажиры подмосковных электричек поздравили контролера с праздником. Женщину не первый год поздравляют с днем рождения прямо на рабочем посту, ведь она каждый день встречает всех на станции улыбкой и желает прекрасного дня.

Однако один из пассажиров счел такое радушие неуместным, из-за этого Нину даже хотели перевести на другую станцию. Тем не менее доброта победила – за свою любимицу вступились пассажиры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика