Пассажиры подмосковных электричек поздравили контролера с днем рождения

Пассажиры подмосковных электричек поздравили контролера с праздником. Женщину не первый год поздравляют с днем рождения прямо на рабочем посту, ведь она каждый день встречает всех на станции улыбкой и желает прекрасного дня.

Однако один из пассажиров счел такое радушие неуместным, из-за этого Нину даже хотели перевести на другую станцию. Тем не менее доброта победила – за свою любимицу вступились пассажиры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.