Главную новогоднюю ель страны спилили в Щелкове

Главную новогоднюю ель России, которой предстоит украсить Соборную площадь Московского Кремля, спилили в подмосковном Щелкове.

Елке 90 лет. Ее высота – около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – 10 метров.