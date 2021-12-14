Москвичам рассказали о погоде на ближайшее время

В Москве на несколько дней сохранится так называемая оттепельная погода. А вот на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, похолодает.

В ночь на вторник, 21 декабря, температура опустится до -20 градусов. А до наступления холодов еще выпадет снег.