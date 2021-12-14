В подмосковном Щелкове спилили главную новогоднюю ель России

В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель России. Новогоднее дерево отправится на Соборную площадь.

Елка достигает в высоту 28 метров. Диаметр ее ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – около 10 метров.

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