Блогер проехал на автомобиле по столичному торговому центру

Блогер Михаил Литвин выложил очередное скандальное видео. Он проехал на заснеженном автомобиле по большому торговому центру. Предположительно, инцидент произошел в ТЦ "Вегас Кунцево".

Ранее Литвин был замечен в нескольких скандалах. Так, он поспорил, что устроится официантом и заработает за 10 дней 40 тысяч рублей. Однако почти сразу подрался с коллегой из-за чаевых.

Также Литвин попал в антирейтинг российских блогеров, которые чаще всего нарушают правила дорожного движения.

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