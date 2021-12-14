В Сети появился ролик по поводу захоронения Ленина

В Сети обсуждают новый социальный ролик по поводу захоронения Ленина. Видео проекта "Невыносимое выносимо" в этот раз озвучил Максим Виторган.

По сюжету, москвичи идут на Красную площадь, чтобы отдохнуть, за новогодней атмосферой, на коньках покататься, а оказываются на кладбище.

Это уже четвертый ролик на канале. Ранее в них принимали участие Чулпан Хаматова, Лолита Милявская, Александр Гудков.

В 2017 году Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опрос по поводу захоронения Ленина. Тогда более 60% высказались за то, что это нужно сделать. А около трети респондентов заявили, что вопрос лучше вообще оставить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.