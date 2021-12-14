Телезрители поделились кадрами заснеженной Москвы

В столице 70 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада. Так, Зеленоград за несколько часов превратился в новую Швейцарию, шутят местные.

Телезрители поделились и кадрами из Конькова и Метрогородка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.